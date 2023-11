Internet kihab õlist, mida peetakse loomulikuks juuste kasvu alternatiiviks. Teeme selgeks, kas see tõesti toimib

Rosmariiniõli on rosmariinitaime õitest ja lehtedest ekstraheeritud eeterlik õli, selgitab keemik ja kosmeetik Kiara Brumfield. Kuigi inimesed peavad rosmariiniõli ekslikult rosmariiniekstraktiks, on neil kahel märkimisväärsed erinevused. Dermatoloogi Iris Rubini sõnul on rosmariiniõli puhtam ja seega ka tugevam. Ekstraktid sisaldavad tavaliselt taime lehtedest pärit ühendeid ja neid võib kombineerida kandeõliga. See vähendab rosmariini kontsentratsiooni ja vähendab ärrituse tõenäosust.