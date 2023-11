Pelgad vanemaks saamist? Üks positiivne muudatus organismis võib täielikult muuta su suhtumist

„Vananedes muutub meie naha higinäärmete sügavus madalamaks“, ütleb kosmeetikatootja Mary Further. Dermatoloog Hilary Reich lisab omalt poolt, et nahk muutub vananedes õhemaks, mispärast tõusevad higinäärmete kanalid nahapinnale lähemale. Täpsemalt, vananedes kaotame kollageeni – üht peamist nahas leiduvat struktuurset valku. Kollageeni kaotamine tähendab, et seda on ka higinäärmete ümber vähem.

„Kui näärmeid ümbritseb vähem kollageeni, siis näärmed tõmbuvad kokku või surutakse vastu nahapinda ega saa korralikult toimida,“ ütleb dr Reich. „Kui need on sel viisil kokku surutud, võib see raskendada higi väljumist.“

Sellel on igapäevased eelised, kuid mõnele vanemale täiskasvanule võib see kuumalainete talumisel probleeme tekitada. Vanematel inimestel ei ole võimet toota higi samas mahus kui noorematel, mistõttu on kehal raskem jahtuda. „Vähenenud higistamisvõime muudab eakad inimesed kuumuse suhtes vähem talutavaks ja vastuvõtlikumaks kuumarabanduse tekkeks,“ ütleb dr Reich. Kuna keha ei saada oma tavalisi märguandeid, on oluline, et vanemad inimesed oleksid eriti valvsad kuumaperioodide ajal.

Allikas: Allure