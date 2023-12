Vanem lugeja soovitab, millest värske suhte alguses hoiduda: jääte rasedaks ja ongi jama majas!

See ei vii kuhugi, selline kiirus ei näita suhte tugevust ja truuduse olemasolu. Kui on õige sõber koos tunnetega, siis ei kiirusta ta sind taga, vaid laseb omas tempos kulgeda, et paremini tutvuda. Võib-olla läheb tunne üle ja tänate veel õnne, et üksi ei jäänud või muutub tunne armastuseks.“