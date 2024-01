45aastane mees suhtlusportaalidest: seal avanev pilt on šokeeriv. Tingimused meestele on muidugi võimsad

„Mõtlesin, et ka teise ringi inimesed kohtuvad ja tutvuvad. On targemad, osavamad, ega tee vigu, mida tegid eelmises suhtes. Ehk siis on targemad. Pilt, mis siis suhtlusportaalides avanes, oli šokeeriv. Enamus naisi vanuses 40-55.a istuvad seal aastaid. Tingimused mehele on võimsad.

Ma peaks olema igatepidi üle keskmise. Nii välimuse, huumorisoone, töökoha, headuse ja aususega. Võin julgelt öelda, et enamikul neist tutvujatest naistest puudub au, häbi ja empaatiatunne. Tegemist on biomassiga. Nad võivad sinuga olla nn suhtes, mis pärast tuleb välja, polnudki nii väga suhe. Nad tutvuvad, kohtuvad, magavad edasi. Sest kust nad teavad, et just see kellega nad just suhtes on, on õige. Äkki tuleb parem.