TikToki filtrid, nagu Bold Glamour ja Lite Foundation, muutsid inimesi ärevaks peamiselt seetõttu, et erinevalt filtritest, millega oleme harjunud, kasutavad uued filtrid peaaegu tuvastamatut tehnoloogiat, et muuta teid enda kuumimaks versiooniks.TikTok pole ainus koht, kus me näeme neid ebarealistlikke digitaalseid muudatusi: Zoom pakub filtrit, mis muudab naha siledamaks ja isegi meie iPhone’id teevad meid ilusamaks.