Üllatav! Hambahügieeni ignoreerimine võib põhjustada südame-veresoonkonnahaigusi

Teadlastel on mõned teooriad selle kohta, miks sinu hammastel on südame-veresoonkonna süsteemile nii suur mõju. Esiteks võib suuõõne floora – sinu hammastes, igemetes ja keeles ja nende ümber elavad bakterid – liikuda sinu suust vereringesse ja seejärel kogu kehasse. Mõned uuringud lausa näitavad, et nad võivad kahjustada või nakatada sinu südame-veresoonkonna kudesid, mis võib ummistada sinu veresooni ja põhjustada hüübimist, ütleb kardioloog Stacey Rosen.