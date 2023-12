Tänaseks saatis meile loo naine, kes on suures segaduses, sest kuuleb pidevalt punastest lippudest ehk ohumärkidest paarisuhtes ning ta tahaks seekord suhtes olla realistlik, mitte roosade prillidega. Seetõttu tundub talle ka, et kõik, mida tema kaaslane teeb, mis talle hetkel meele järele ei ole, kvalifitseerub ohumärgina. Kuidas päriselt aru saada, milline käitumisviis või lause on punane lipp?