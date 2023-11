Et emme kestaks! Nadežda rinnavähi diagnoosist: sama õudus pulseerib peas, kui kuuled diagnoosi: vähk, neljas staadium...

„Minu lugu ei erine teistest,“ kirjutab Nadežda. „Sama õudus pulseerib peas, kui kuuled diagnoosi: vähk, neljas staadium. Aasta tagasi septembris pidin ka mina selle läbi elama. Alguses arvasin, et suren paari kuu pärast. Kuid selgus, et ravi on olemas ja on võimalik eluiga pikendada.

Sain kuus kuud keemiaravi ja tulemus oli väga hea! See andis mulle usku tervenemisse. Siis hakkasin saama ravimit tablettidena ja kõik läks hästi kuni selle aasta juulini. Oma sünnipäeval sain pettumust valmistava uudise: haigus on läinud hullemaks. Minu suurepärane arst, keda ma täielikult usaldan ja näen tema siirast soovi aidata, pakkus mulle tema arvates parimat võimalust - ravimit olapariib. Ainus probleem oli see, et ravim ei ole Tervisekassa poolt kaetud.

Kartsin, et ma ei suuda ravimit välja osta. Minu palk kataks vaid osa vajaminevast summast. Elan kahekesi koos tütrega. Mu vanemad on juba vanad ja ei saa aidata.

Milline rõõm oli teada saada, et olemas on Kingitud Elu. Esitasin oma avalduse hinge kinni hoides, aga sain positiivse vastuse! Olen seda ravi saanud juba kolmandat kuud ja kaks nädalat tagasi helistas mu armastatud arst ning teatas suure rõõmuga, et kasvajamarker on oluliselt langenud. See on suur võit!

Ma kirjutan praegu neid sõnu ja nutan. Nutan õnnest, et saan elada, veeta aega oma lähedastega ja nautida iga päeva elust.“

Kutsume kõiki üles toetama Nadežda ravi sihtotstarbelise annetusega, et emme kestaks kaua kaua. Annetused on teretulnud märksõnaga „Nadežda raviks“.

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Luminor: EE591700017003638161

Coop Pank: EE704204278609604509