Hambakliinikud, kelle kätte võid usaldada oma kauni naeratuse

Oluline on märkida, et Tallinna Hambakliinik ei tee seda maksumaksjate arvelt. Nad ei saa vahendeid ega toetust linnaeelarvest, vaid vastupidi, suunavad saadud kasumi mitmesugustesse sotsiaalprobleemide lahendamiseks ellu kutsutud projektidesse.

Tallinna Hambakliiniku külastatavus kasvab pidevalt ja on jõudnud tänaseks enam kui 100 000 külastuseni aastas. Iga kord Tallinna Hambakliinikus teenuse eest makstes, aitate korda saata heateo – aitate abivajajatest pensionäridel saada tasuta vajalikku hambaravi. Tallinna Hambakliinikul on hea meel, et saavad üheskoos oma patsientidega kinkida naeratuse neile, kel pole kahjuks kuigi sageli naeratamiseks põhjust.

Tallinna linnavalitsusega tehtava koostöö raames eraldas Tallinna Hambakliinik oma vahenditest 200 000 eurot , et pakkuda hambaraviteenust neile, kes seda hädasti vajavad, kuid kelle rahaline olukord ei võimalda hambaarsti juures käia. Juba esimese paari kuuga on nende juures abi saanud üle saja tallinlase.

SA Tallinna Hambakliinik kuulub Tallinna linnale, mistõttu on neil linnas eriline sotsiaalne roll. Nad kuuluvad hetkel hambaraviteenuste turul liidrite hulka ning arenevad kiiresti. Oluline on aga ära märkida, et nad ei tegele üksnes kvaliteetsete teenuste osutamisega, vaid viivad pidevalt ellu ka erinevaid sotsiaalprojekte.

Tallinna Hambakliinik on pealinna suurim hambaraviasutus, mis tegutseb juba 1951. aastast. Kliinik on renoveeritud, modernne ja puhas ning nende ravikabinetid on varustatud väga hea meditsiinitehnikaga.

Patsiendist hoolimine, professionaalsus ja kõrgtehnoloogia kasutamine – need on väärtused, millest Lumen Hambakliinikus alati juhindutakse. Samuti seavad nad tähtsale kohale teenuse kättesaadavuse, informatsiooni liikumise, raviplaanide/eelarvete koostamise ja meeskonna liikmete pühendumise. Just need on olulised ja usaldust loovad nüansid, millest kasvab välja pikaaegne koostöö.

Sakala Hambaravil on nüüd kaks asukohta! Teine kliinik avas uksed Teaduspark Tehnopolis, Mustamäel. Raviaegade broneerimine on tehtud ütlemata mugavaks. Tutvu teenustega ja broneeri aeg vastuvõtule helistades või leides sobiv aeg kodulehelt.

Sakala Hambaravis pakutakse ka üldnarkoosis ja sedatsioonis hambaravi, seda nii lapspatsientidele kui ka täiskasvanutele. Kuigi narkoosis (üldanesteesias) hambaravi kasutatakse eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste korral selleks, et vähendada kaasnevat valutunnet või ravi tõttu ilmnevaid vastureaktsioone, on üha sagedasem põhjus säärase ravimeetodi kasutamiseks suur hirm hambaravi ees. Narkoosis hambaravi on lisavõimalus, kui muid variante enam pole – tavaliselt vajab see üht visiiti ja nõuab minimaalset (kui üldse) patsiendipoolset koostööd.

Koostöö kliinikumi eriarstide vahel on tihe. Nii saavad ka kõige keerukamad ravijuhtumid tervikliku ja parima võimaliku nüüdisaegse ravi. Nii proteetiliste tööde kui ka röntgenülesvõtete tegemiseks on kliiniku personali kasutada kõige moodsam 3D-tehnoloogia, mille abiga juba esimesel visiidil täpseid restauratsioone teha.

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ja patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad Sakala Hambaravi kliinikute igapäevast tööd. Sealsete arstide kompetents on suur ja hõlmab kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi, muu hulgas hambaravi, proteetikat, ortodontiat, endodontiat ja implantoloogiat.

Õnnelikuks on tehtud patsiente ka uute „üle kogu suu“ naeratustega, mille loomises osalevad võrdselt nii patsient, tema raviarst kui ka hambatehnik. Sellele eelneb palju tööd, kus on kindlal kohal naeratuse digitaalne disainimine (DSD – DigitalSmile Design). Samuti on populaarsed Naeratuspaketid , mis on seotud peamiselt suuhügieeniprotseduuridega. Lisandunud on ortodontiline kaperavi

Lumen Hambakliiniku meeskond on juba 12 aastat kasutanud kõiki digitaalseid hambaravivõimalusi. Iga aastaga õpivad nad juurde midagi uut, et pakkuda uusi ja kiireid ravilahendusi. Arstide teenistuses on nüüdisaegne ravitehnika, mille abil saab iga patsient täpse ja ulatusliku informatsiooni edasise ravi planeerimiseks ning teostamiseks. Abiks on ka mikroskoobid , digitaalne suusisene skanner , suukaamerad, 3D-röntgen (ainuke Viimsis) ja 3D-printimise võimalus. Üha rohkem on ravivisiidi osaks digitaalsete mudelite ja röntgenuuringute analüüs. Nad osutavad teenuseid ka kolleegidele: 3D-röntgeni, keraamiliste kroonide, kapede ja suust digitaalsete skaneeringute tegemise näol.

Lumen Hambakliinik on pikaaegne Eesti Tervisekassa lepingupartner, samuti Tartu Ülikooli praktikabaas üliõpilastele.

Oodatud on igas vanuses abivajajad ja raviteenusele pakutakse ka järelmaksu võimalust koostöös Svea Finance’iga. Nad tänavad väga oma patsiente ning hindavad usaldust ja koostööd. Terve ja kaunis naeratus on väärtus, mida luua ning hoida.

Viimsi Äritare 3. korrus, ruum 317, Paadi tee 3

Viimsi SPA maja 2. korrus, Randvere tee 11

+372 601 1812, +372 5341 6072

Dr. Schults Hambakliinik – hambaravi Mustamäel

Dr. Schultsi Hambakliinik Tallinnas alustas tegevust juba 20 aastat tagasi. Kliinikus töötab kaheksa hambaarsti, kes abistavad ja nõustavad meeleldi nii täiskasvanuid kui ka lapsi, lähtudes patsiendi soovidest ja arstide kogemustest. Dr. Schults Hambakliiniku arstid teevad omavahel tihedat koostööd, tänu millele suudavad leida lahenduse ka kõige keerulisematele ravijuhtudele.

Dr. Schults Hambakliinik pakub hambaravi Tallinnas Mustamäel kena parkmetsa ääres asuvas kliinikus, kus töötavad implantoloogid, kirurgid, juureraviarstid (juureravi mikroskoobiga), proteesiarstid ja laste hambaraviga tegelevad arstid.

Arstide käsutuses on modernne tehnika, sealhulgas 3D-röntgen ja mikroskoobid, mis võimaldavad täpsemalt diagnoosida ning näiteks juureravis saavutada maksimaalse tulemuse. Juureraviga tegeleva arsti ehk endodondi jaoks on oluline, et tööpiirkonnast saadakse kohe piisavalt täpne pilt, siis jäävad tarbetud kordusvisiidid ära. Mikroskoobi suurendus ja valgusjõud aitavad juureravis tuvastada väikeseid ja kitsaid juurekanaleid ning pragusid, mis on palja silma eest varjatud.

On patsiente, kellel seondub hambaraviga hirm ja ärevus. On ka ravijuhte, kus protseduurid võivad patsiendile olla ülimalt ebamugavad. Siis on parimaks lahenduseks hambaravi sedatsiooni all või üldnarkoosis. See on hea võimalus säästa end stressist, mis muidu ravile tulemisega kaasneks.

Implantaatide paigaldamine on Dr. Schultsi hambakliinikus raviteenusena järjest rohkem nõutud. Selleks kasutatakse seal kolme erineva tootja implantaate, et lahendada ka keerukamad ravijuhud.

Laminaadid ja lumineerid teevad patsiendi naeratusega imet, dr Schults ja dr Kütt on seda korduvalt tõestanud. Väga populaarne teenus on ka hammaste zoom-valgendus, millel on püsiv ja kaunis tulemus parima hinnaga Eestis.

Dr. Schults Hambakliiniku arstid täiendavad end pidevalt erialastel koolitustel nii Eestis kui ka välismaal ning panustavad iga päev vahetu, sõbraliku ja pingevaba õhkkonna loomisesse nii raviprotseduuride eel kui ka nende vältel.

Dr. Schults Hambakliinik on Eesti Tervisekassa lepingupartner, kelle juures saab kasutada nii täiskasvanute hambaravihüvitist kui ka proteesihüvitist. Laste hambaravi eest tasub Eesti Tervisekassa.

Dr. Schults Hambakliinik

J. Sütiste tee 30A, Tallinn

+372 5856 9595