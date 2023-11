SEXCAST | Armukadedusest kolmeka ja grupikani. „Kas monogaamsed suhted on üldse võimalikud?“

Mis see armukadedus üldse on? „Me kõik oleme kogenud seda, kehasse tekib vastik tunne. See on seotud sellega, et me kardame ilma jääda oma kallimast, hüljatusekogemus. See on inimesele hästi valus taluda,“ selgitab Kants. Tänases saates arutatakse, kuidas on võimalik jõuda armukadedusest naudinguni.