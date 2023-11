Rahatarkuse õpetaja Riin Mäesalu: mustal reedel ostlemise asemel võiks raha hoopis kasvama panna

Käes on iga-aastane suur ostupäev must reede. Investor ja rahatarkuse giid Riin Mäesalu on veendunud, et võimalike emotsiooniostude asemel, mida inimesed tihtilugu hiljem kahetsevad, võiks oma raha pigem tulevikuks kasvama panna. Riin teab, et juba väikse summa järjepidev säästmine võib tulevikus rahalist heaolu märkimisväärselt suurendada.