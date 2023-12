JÕULUNIPP | Naisteka advendikalender 6: Katariina Libe jagab, millise õpetuse järgi ta tööotsi vastu võtab

false

Ajakirjanik ja näitleja Katariina Libe jagab meiega üht mõtet, mida ta aastaid tagasi kuulis: „Lavakunstikoolis õppides korraldas vanem kursus meile rebastenädalal mitmeid kohtumisi näitlejatega. Kohtusin ka kadunud Aleksander Eelmaga, kes ütles ühe mõtte, mis mulle meelde jäi. Nimelt rääkis ta, et on täiesti okei võtta töid vastu ainult raha pärast, aga siis tuleb enda vastu aus olla. Kui aga hakkad endale valetama, et teed seda mingil muul põhjusel, on halvasti. See õpetus on mulle ikka meelde tulnud väikseid tööotsi vastu võttes. Et küsin enda käest, mis põhjusel ma seda nüüd teen. Ainult raha pärast või hoopis millegi muu pärast? Ja siis vastan endale ka ausalt.“