JÕULUNIPP | Naisteka advendikalender 10. Anna Hints: mind on aidanud keskendumine protsessile, mitte tulemusele

Stsenarist ning helirežissöör Anna Hints: mind on aidanud keskendumine protsessile, mitte tulemusele. Kui keskenduda protsessile, siis see tähendab minu jaoks mõistmist, et tulemuseni viib teekond, mis on täis katsumusi, keerulisi olukordi. Kui olla katsumuste keskel, siis teekonna meeldetuletus aitab aru saada, et kukkumine kuulub teekonna juurde ning ei tähenda veel ebaõnnestumist. Õnnestumise ja tulemuse juurde viib sihikindlus, oskus end peale mahakukkumist uuesti püsti ajada ning teekonda jätkata.