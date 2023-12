JÕULUNIPP | Naisteka advendikalender 13. Helen Adamson: mul on sel aastal olnud meeletult palju olulisi õppetunde

false

Helen Adamson: Mul on sellel aastal olnud meeletult palju olulisi õppetunde, kuid üks, mille suudan välja sõeluda on - siira uudishimu säilitamine teiste inimeste suhtes on üks edukate suhete võti. Oskus mitte panna hinnangut ega eeldada ning panna end teisest seeläbi kõrgemale, vaid jääda alati siiralt uudishimulikuks ja lubada seeläbi teise inimese maailmanägemusel laiendada ka enda maailma. Kui seda osata kogemuslikult ellu rakendada, on see elumuutev!