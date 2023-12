JÕULUNIPP | Naisteka advendikalender 14. Perearst Triinu-Mari Ots avaldab parima viisi hea ööune tekitamiseks

false

Perearst Triinu-Mari Ots: Kõige parem nipp on öösiti 8 tundi magada! Ei juhtu mitte midagi, kui õhtune film jääb telekast vaatamata või sotsiaalmeedia skrollimata, ööuni on püha ja korralik magamine tagab tervise! Ning parim viis hea ööune tekitamiseks on „videviku pidamine“ - õdus õhtujutustamine lähedastega, mille kõige üle täna on põhjust tänulik olla!