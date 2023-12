JÕULUNIPP | Naisteka advendikalender 16: Kristin Tattar avaldab võtmemomendi, kuidas ta suutis esimese EM tiitli võita

false

Kristin Tattar: „Ma arvan, et 2023. aasta üks suurimaid õppetunde saabus minuni EMi finaalringil, mida mängima suundusin mäekõrguse eduga. Paraku aga hakkas see jõudsalt lähima konkurendi ja minu vahel sulama, kuniks olin situatsioonis, kus tundsin, et nüüd võib küll võit käest libiseda.

Kaks rada enne lõppu aga jõudsin tõdemuseni, et ükski lugu, mida ma oma peas mängin, ei oma mitte mingit rolli ehk et see mis toimus mõni hetk tagasi või ringi alguses või mis saab juhtuma minu musta stsenaariumiga kujutlusvõimes tulevikus, omab minu üle võimu nii kaua kuniks ma sel luban juhtuda. Tegelik vägi asub praeguses hetkes - mitte minevikus või tulevikus ja praeguses hetkes on mul võimalik teha kõik, et see kuld saaks minu omaks. See oli võtmemoment, kus suutsin mängu jälle oma kasuks pöörata ja oma esimese EM tiitli võita.“