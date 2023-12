false

Kristina Birk-Vellemaa: Parim õppetund, mida ma sel aastal olen omandanud, on see, et täiuseihalus on tõepoolest lämmatav. Ja mida enam ma täiusesurvest enda sees lahti lasen, seda rohkem saan ma nautida elu kogu oma kirevuses. Vabaduse ja rõõmuga, iseenda moodi ja iseenda jaoks.