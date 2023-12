JÕULUNIPP | Naisteka advendikalender 18. Liisa Hunt räägib, kuidas toimida, kui trennis on raske ja tahaks loobuda

false

Selleks, et lubadus ainult lubaduseks ei jääks tuleks mõelda, et miks sa seda tahad ja miks on see sinu jaoks oluline? Mida see muutus su elus paremaks teeks? Kui on raske hetk ja tahad loobuda, siis sellel murdumise hetkel peab leidma endas tahtejõu/distsipliini, et edasi minna. Kui sellest künkast üle saad, siis juba hakkad peagi mägesid vallutama.