JÕULUNIPP | Naisteka advendikalender 20. Britt Ernewein 2023. aastast: ma tean, et ma vastutan oma õnne eest ise

Britt Ernewein: „Aastast 2023 võtan ma kaasa suurima õppetunnina teadmise, et mul on õigus olla õnnelik ja mitte keegi ei saa mulle väita vastupidist. Süütunne on miski, mis käib paljudega, sealhulgas ka minuga kaasas sama ustavalt nagu mu enda vari. Tekkida võib see kõigest. Ja nagu ma sel aastal kogesin, siis ka õnnetundest. Kas ma ikka tohin õnnelik olla? Olen ma selle välja teeninud? Ja eriti raske on siis, kui teised annavad märku nagu tõesti ei tohiks. Täna saan ma aru, et igal inimesel on õigus õnnele ja ükski kõrvalseisja ei oma õigust teise inimese südamesoove ega rõõmu pisendada. Ja veelgi enam: ma tean, et ma vastutan oma õnne eest ise. See ei lasu mitte kellegi teise õlgadel.“