JÕULUNIPP | Naisteka advendikalender 24. Anu Saagim: kõiki reegleid järgides jääd ilma kogu lõbust

Anu Saagim: Üks „Hea tüdruk“ podcasti kuulajatest uuris minult, kuidas vältida jõuluaegset ahastust, mis tekib sotsiaalmeedia nunnusid perepilte skrollides ja haledaid filme vaadates. Ütlen ausalt, ega ma sellist „kassi“ ehk ahastust ei tunnegi. Muidugi on olnud aegu, kas või minu esimestel Soome aastatel, kui olin vasktorudest läbi käinud, et tahtsingi jõulude ajal üksi olla. Minu jaoks on okei vahel ka pühade ajal üksi kodus kassida või baari pidutsema minna, see ei tee kellestki õnnetut ega depressiivset luuserit. Vahel tahadki kurvastada, vaikust, rahu ja endasse tõmbumist või hoopis põrgumürglit. Elu tuleb nutikalt balansis hoida ning meeles tasuks pidada, et kõiki reegleid järgides jääd ilma kogu lõbust.