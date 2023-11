Liiga kallis, las parem lagunevad? Kuus soovitust, et vähendada hambaravikulusid

Üldiselt saab enamus inimesi ise pikendada oma tervete hammaste eluiga ning vähendada hammaste ravile tehtavaid kulutusi. Vaid mõningatel juhtudel ei ole inimesel võimalik oma hammaste tervise üle suurt otsustada – näiteks kui tegu on keerulise või geneerilise haigusega. Valdav enamus hambaprobleemidest tuleb aga kehvast hambahügieenist või halbadest harjumustest, mida saab muuta.

Ära jäta arsti juurde minemata

Teinekord võib tekkita tunne, et kuna hambad on pealt vaadates terved ja puhtad, võib hambaarsti juurde minemata jätta. See ei ole kindlasti hea mõte, sest regulaarselt hambaid kontrollides saab hambaarst suuremaid ja kulukamaid hambaprobleeme ennetada. Parem on käia hambaarsti juures regulaarselt, aga harvem. Arstid soovitavad käia hambaid kontrollimas iga kuue kuu tagant.

Pese hambaid korralikult

Teame, et igal hommikul ja õhtul tuleb leida aeg, et kõik hambad usinasti üle harjata. Enamus inimesi ei harja aga hambaid piisavalt kaua. Hammaste puhastamiseks on oluline harjata hambaid vähemalt 2 minutit ning kasutada lisaks hambaharjale ja fluoriidiga hambapastale ka hambaniiti. Regulaarse hambapasta ja hambaniidi kasutamise unarusse jätmine võib põhjustada hambakattu, mis võib muutuda hambakiviks. Seda juba koduste vahenditega eemaldada ei saa.

Jäta suitsetamine maha