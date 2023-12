„Ta on ju kogu aeg haige!“ Just see on põhjus, miks väikesed lapsed nii kergesti haigestuvad

Proviisori sõnul haigestuvad väikelapsed viirushaigustesse kordades rohkem sellepärast, et nad puutuvad lastehoius üksteisega oluliselt tihedamini kokku kui täiskasvanud. „Terved väikelapsed võivad esimestel eluaastatel haigestuda aasta jooksul erinevatesse viirushaigusesse 6-12 korda. On üsna tavapärane, et paranedes ühest viirusest võib haigestuda järgmisesse ja nii jääbki mulje, et nad on kogu aeg haiged,“ selgitab Raukas.

Väikelapsi ohustavaid enamlevinumaid viiruseid on sadu ja nad levivad aevastades, ninast nohuga, suust köha ja süljega ning kõhuviirused oksendamise või kõhulahtisusega. „Tavaliselt on viirusega kokkupuute ja haigestumise peiteaeg paar päeva kuni kolm nädalat. Kui viirushaigus on juba kallal, kulgeb ta reeglina üsna ägedalt tuues viiruse tüübist sõltuvalt endaga kaasa rea ebameeldivaid sümptomeid nagu ninakinnisus-vesisus, punetavad vesised silmad, kõrvavalu, harvem kurguvalu, lihasvalu, lööbed nahal, kõhulahtisus, oksendamine, üldine halb enesetunne või külmavärinad ning kiire palaviku tõus,“ loetleb proviisor.

Isiksuse arengus peetakse kolme esimest eluaastat otsustava tähtsusega perioodiks, mil lisaks viirushaigustele on lapsed väga vastuvõtlikud ka õpetustele. „J. W. Goethegi on öelnud, et on oma elus kõige rohkem õppinud esimese kolme eluaasta jooksul. Nii et väikesele inimesele on väga lihtne õpetada õiget hügieeni nagu köhimine-nuuskamine salvrätti ja selle viskamine prügikasti või aevastamine varukasse, kätepesu erinevates olukordades kuni toidunõude mittejagamiseni,“ toob Raukas näiteid võimalustest, kuidas lapsevanemad saavad suunata last ennast ise viirushaiguste eest paremini kaitsma.

Mõnede raskete tüsistustega viirushaiguste vastu aitab vaktsineerimine

Kodustes oludes saab viiruste levikut tõkestada lihtsate nippidega. „Viiruste populatsiooni on võimalik paremini kontrolli all hoida näiteks tehes märga koristust, tuulutades tube, valmistades koduseid toite ning olles lapsele emotsionaalseks toeks,“ ütleb proviisor.