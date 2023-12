PILT | Unustad kogu aeg ära, mida erinevad tähised riidesildil tähendavad? Lihtne juhend lahendab mure

Esimese sammuna tuleks välja mõelda, kas lisaks pesumasinale on oluline ka kuivati olemasolu ning kas kodus on ruumi kahele eraldiseisvale masinale. „Kui majapidamises kahele suurele seadmele ruumi ei jagu, on tänapäeval olemas ka „kaks ühes“ lahendused ehk kus pesumasin ja kuivati on üheskoos,“ rääkis Pennar. „See on hea lahendus näiteks väikeste stuudiokorterite omanikele, kus ruumi efektiivne kasutus on ülimalt oluline.“

Otsust langetades on hea mõelda sellele, et kõik ei vaja suure mahutavusega pesumasinat. Lähtuda tuleks pereliikmete arvust ehk üksinda elavatele inimestele piisab ka väiksema mahutavusega masinast. Suurema mahutavusega pesumasin on vajalik vaid kolme- või enamaliikmelise pere puhul. „Mahutavus on märgitud kilogrammides ja tavaliselt algab standardne võime 9 kg-st ja kõik, mis ületab 10kg, on üle normi. Kitsaste pesumasinate mahutavus on väiksem - 5-7 kg,“ täpsustas tootekoolitaja.

Praeguste elektrihindade juures on väga oluline pesumasina energiaklass. Eriti määrav on see suurema pere puhul, sest pesu pesemise kulu kajastub halva energiatõhususega masina korral kindlasti ka elektriarvel. Energiamärgistuse klass on pesumasina efektiivsuse hindamisel oluline tunnus. Üldine reegel on: A-C - suurepärane energiaklass, D-E - hea energiaklass, F-G - kehv energiatõhusus.

Tootekoolitaja Pennar soovitas kindlasti tähelepanu pöörata pesumasina müratasemele: „Tavaliselt pestakse pesu ikka mitu korda nädalas ja seda eriti suureliikmeliste perede puhul. Seetõttu on oluline et kodune mürakeskkond ei oleks liiga vali.“ Kui elad korteris või kui sinu masin on paigutatud kööki on madal müratase eriti oluline, et pesu pesemine naabreid või koduseid toimetusi ei segaks.

Samuti ära alahinda disaini. Oluline on sobitada masin kodu interjööriga, sest tõenäoliselt näed oma pesumasinat iga päev mitu aastat, seega mõtle, kas see peaks olema must, valge, hõbedane või mingit muud värvi.