Kuigi seksuaalse soovi kõikumine on tervislik ja normaalne, kogeb HSDD-ga naine tavaliselt seksuaalse soovi puudumist kuus kuud või kauem. Kui muutused seksuaalses soovis on nii äärmuslikud, et see mõjutab sinu suhteid või enesehinnangut, võib see olla HSDD.