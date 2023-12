Oraalseksi mänguasjad, mis on ka PÄRISELT head

MIA SICILIA™ on täpne väline kliitoristimulaator, mis võimaldab sul nautida mitmekordseid orgasme nii palju kordi, kui soovid. Tavalised vibratsiooni toimel mänguasjad võivad tuimastada kliitori ümbrust ja sageli takistada mitmekordsete orgasmide kogemist. Tänu oma ainulaadsele tegelikku suud meenutavale kujule, pehmele ja painduvale keelele ning revolutsioonilisele elliptilisele liikumisele võimaldab MIA SICILIA™ sul jõuda kliimaksini enneolematu täpsusega. See on ideaalne soolostimulatsiooniks või diskreetseks partnerimänguks ning pakub mitmekülgset lähenemist enesehellitamisele.

Siin on aga mõned oraalseksi jäljendajad, mis on pälvinud kasutajatelt kiitvaid hinnanguid:

Kui rääkida parimatest oraalseksi mänguasjadest, on olemas mõned olulised lelud: näiteks imemismänguasjad, mis õhurõhu või helilainete abil simuleerivad kliitorit, jäljendades imemise tunnet. Neid kutsutakse ka „minisuudeks“. Lisaks on võimalik valida erinevate „keelekate“ ehk võltskeeletaoliste nubludega mänguasjade vahel. Nende lelude puhul liiguvad mainitud keelt meenutavad nublud kiirelt ringi, nagu võimsalt värelev keel. Suurepärane tulemus on alati garanteeritud!

Vibraatoril on vaakumotsik, pakub kliitori stimulatsiooni ja on nii öelda „vibraator kõik ühes“: 10 vibratsioonirütmi, 7 liikumisrežiimi kliitori stimuleerimiseks ja 4 võimast mootorit! Eemaldatav vaakumotsik, komplektis kaasas ka USB laadimiskaabel. Valmistatud maailmakuulsa sekslelude tootja Pipedream poolt. See toode on võitnud paljusid mainekaid auhindasid oma valdkonnas.

Mõnumasina teine versioon kuulsast Sqweeli keelekaaparaadist, mis ühendab endas vaiksema ja 30% võimsama lihtsasti puhastatava mõnuseadme. Squeel on ainulaadne lelu, mis pöörleb ringi nagu ratas, samal ajal kui silikoonist keelekesed limpsivad ja kõditavad sind just seal, kus parasjagu soovid. Pöörlemiskiirus on muudetav. Kolm pulseerimisfunktsiooni. Pöörlev ketas on eemaldatav, et seda lihtsasti puhastada jooksva vee all või spetsiaalse lelude puhastajaga.

Tegemist on ToyJoy disainertoote ja uuendusliku stimulaatoriga, mis jäljendab pehme keele liikumist sinu intiimpiirkonnas. Keereldes tekitab stimulaator „limpsimise“ liigutuse, erutades kliitorit ja võimaldades kogeda orgasme uue viisil. Diva on valmistatud parimatest materjalidest, nagu pehme silikoon ja ABS-plast. Vibraator pakub kolme kiirust ja nelja pulseerimisfunktsiooni. Diva on USB-kaabli kaudu taaslaetav ja väga lihtsasti käsitsetav. Samuti on see pakendatud luksusliku kingituse stiilis.