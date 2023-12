Kuidas aastavahetusel ilutulestiku asemel hoopis magamistoas „pauku“ teha?

Edasi võiks liikuda juba pisut pikantsemate lelude maailma. Teine etapp keskendub naispoolele tõelise naudingu pakkumisele. On teada tõde, et paljudele naistele pakub oraalne stimulatsioon kordades suuremat naudingut kui päris seks. Niisiis haarake käepärast olev õhkstimulaator , et näidata oma hoolivust, ja aidake kallim esimese orgasmini. Mmm ... milline jätk juba niigi sulnile õhtupoolikule.

Mida hilisemaks õhtu muutub, mida lähemale jõuab see maagiline kesköö, seda aktiivsemaks võiks minna ka magamistoas. Nüüd peab muutuma pisut isekaks ja mõtlema rohkem iseendale, mis aga toob mõnu ka vastaspoolele. Kahekesi nautimiseks võiks Wildberry valikust haarata massaažisaua , millega penetratsiooni ajal väristada mõlemasse „organisse“ lisasärtsu. Meestele soovitame igaks juhuks – öö on pikk ja pikemaks veel kujuneb – varuda kvaliteetne peeniserõngas , mis ideaalis aitab hoida erektsiooni, kuid parimal juhul lisab ka ise stimulatsiooni.