Psühholoogi sõnul saavad lastest nartsissistlikud täiskasvanud kahe kasvatusstiili tõttu

Teisest küljest, lapsed, keda hellitati või kellele öeldi, et kõik, mida nad tegid ja mida nad tundsid, on õige, arendavad üles paisutatud eneseväärikuse tunnet.

„Inimesed ütlevad oma lastele, et nad on kõige erilisemad ja te väärite kõike – ei, te ei vääri,“ ütleb Durvasula. „Mida see ütleb lapsele sotsiaalmeedia ajastul, kus lapsed on rekvisiidid ja kus inimesed kulutavad Taylor Swifti kontserdile 10 000 dollarit?“