Inimesed hoiavad sinust kaugemale? Halva hingeõhu põhjused ja parimad lahendused

Peaaegu kõik halva hingeõhu probleemid saavad alguse suust, sest sealt võib leida mitmeid põhjuslikke tegureid. Toiduga on seotud palju probleeme, kuna toit võib põhjustada ebameeldivaid lõhnu suus, hammaste ümber või mädanenud hammaste sees, olenemata sellest, kui kasulik toit on.

Pese hambaid pärast iga sööki ja kasutades hambaniiti kaks korda päevas ning ka hambaharja vahetamine on hea mõte - soovitatav on harja vahetada iga 60–90 päeva järel, seega veendu, et järgid seda. Samuti on ülimalt oluline ka keele pesemine. Bakterid sigivad keelel, seega vajab see spetsiaalset harja.