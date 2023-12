Süütunne soovimatute kinkide pärast? Korrastaja soovitused, kuidas tarbida mõistlikult ja luua rõõmsaid pühademälestusi

Kingituste andmisega kaasneb vastutuse üleandmine, mis võib sageli põhjustada konflikte. Soovimatu kingitus võib panna kingisaaja ebamugavasse olukorda, kus ta peab leidma sellele sobiva koha ja mõtlema, kuidas sellega toime tulla. Selle vältimiseks on oluline kingituste andmist teha ilma kohustuste või nõueteta. Mõnikord on mõistlik loobuda kingituse tegemisest, kui see ei väljenda siirast soovi kinki teha, vaid on pigem tingitud kohustusest.

Kingi saajal võib olla süütunne vabaneda millestki, mille ta on kingitusena saanud, kuna see ei ole talle vajalik või pole sobivat kohta, kuhu seda paigutada. See süütunne tekib tõenäoliselt seetõttu, et ta ei taha haavata kingituse andja tundeid. Kui me kordame seda sama käitumismustrit erinevates olukordades, siis võib tekkida tunne, et kodus on ebamugav, sest seal on liiga palju asju, mida me tegelikult ei soovi seal näha.