Kohtingurakendustes kohtuvad inimesed kohtuvad lõputute valikute õhkkonnas. Nad on vaadanud sadu või tuhandeid pilte inimestest, enne kui mõne inimesega kohtumise kokku lepivad, kuid nad ei lakka kunagi teadmisest, et teiste võimalike inimeste paraad marsib edasi. Kui abielud muutuvad karmiks – mida nad paratamatult lähevadki, sest nii see abielu toimib –, sest pidev tülitsemine väsitab, või on seksuaalse intiimsuse langus või kui pildile tulevad lapsed, kes röövivad kogu tähelepanu, on alati olemas tutvumisrakendus, kuhu põgeneda, ja kus saab veenduda, et nad on endiselt atraktiivsed ja ihaldusväärsed.