Aitame üheskoos, et vanemad saaksid minna raske südameoperatsiooni läbi teinud pisikese Marko juurde

Marko operatsioon toimus 16. novembril ja see ōnnestus ning nüüd paraneb väike vapper vōitleja Helsingi Ülikooli Lastekliiniku intensiivraviosakonnas. Operatsiooni toimumise eel sõitsid vanemad mõistagi oma pisipoja juurde, kuid teist korda lühikese aja jooksul kõiki reisiga seotud kulusid kanda ei ole perel majanduslikult vōimalik. Kes saaks aga lapse taastumisele paremini kaasa aidata kui mitte oma ema ja isa?

Loomulikult igatsevad oma pisipoega ja valutavad tema pärast südant ka lapse vanemad, kuid kuna hetkel veel väikest Markot Eestisse tagasi tuua ei saa, on ainuvōimalik ema ja isa lapse juurde saata.

Seetõttu palumegi taas Lastefondi heategijate abi, et anda vanematele vōimalus olla oma raskelt haige lapse juures, nii palju kui see on vōimalik.