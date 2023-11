Bakterite levitajad või hea hügieen? Karm tõde avalike tualettide kätekuivatite kohta

Põhjalik pesemine vee ja seebiga on vajalik viiruste ja bakterite eemaldamiseks, millega oled kokku puutunud. Kuid vaidlused saavad alguse sellest, millega enda käsi kuivatada..

2018. aasta uuringus viidi läbi katse, kus tehti kindlaks, kas avalikes tualettruumides olevad kätekuivatid võivad inimeste kätele hoopis baktereid juurde tekitada. Selle uurimiseks eksponeerisid teadlased tasse, mida oldi jäetud tualettruumi ning mis viidi tagasi oma laborisse, et näha, kas bakterite arv hakkab kasvama.

Nad avastasid, et tassi, mis jäeti tualettruumi selliselt, kus ei kasutatud kätekuivatit, hakkas kasvama ainult üks bakterikoloonia või mitte ühtegi. Seevastu tassidesse, mis puutusid vannitoa kätekuivati kuuma õhuga kokku 30 sekundiks, kasvas kuni 254 bakterikolooniat.

Niisiis kinnitasid teadlased kuumaõhukuivatitele kõrge efektiivsusega tahkete osakeste õhufiltrid, et vähendada tualettruumi õhust võimalikult palju baktereid. See vähendas tassides olevate bakterite arvu 75% võrra, tõestades sellega, et enamik baktereid pärines tualettruumi õhust.