„See tähendab ka kallimat hambaravi.“ Põhjus, miks suitsetajatel jäävad igemehaigused õigel ajal märkamata

2023. aasta hammaste tervise kuu tõi fookusesse halvad harjumused nagu suitsetamine, veipimine ja mokatubaka tarvitamine, sest hambaarstide sõnul on need kahjulikud ka meie hammastele.

Teavituskuu eestvedaja, Kliinik 32 hambaarsti dr. Inga Rahuoja sõnul on suitsetamise, eriti aga veipimise ja mokatubaka tarvitamise kahjulikkusest rääkimine hambaarstikabinetis patsientidele sageli ootamatu, eriti noortele. „Inimesed enamasti teavad, et suitsetamine põhjustab hammaste kollasust ja halba hingeõhku, aga et see kahjustab igemeid, suurendab vähki haigestumise riski ning võib välja viia hammaste väljalangemiseni, on paljudele üllatav.“