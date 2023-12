Oh, suhted... need on keerulised asjad. Ja kui palju on olnud neid kordi, kus üritad iseennast mõjutada valedega, et päästa „meh“ suhet „toredaks“. Millele tuleks aga päriselt tähelepanu pöörata ja võib-olla mõelda, et see „meh“ ongi „meh“.