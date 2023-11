Võib-olla võiks üheks lahenduseks olla hotelliseks. Reisibüroo Hotel Tonight tehtud uuringu kohaselt vastasid 49% vastanutest, et nende kaaslane oli hotellis seksides parem, 46% aga arvas, et nemad ise olid paremad.

Kui rääkida kestusest, ütles 57%, et nad veetsid oma partneriga seksides 29 minutit kauem. Näib, et sellel on teaduslik põhjus, miks kooselu võiks olla meeldivam, kui sina ja sinu kaaslane olete end hotelli sisse seadnud.