Mrs Worldwide esitiitli võitnud Brigitta Liivak: missivõistlusi on nii palju kritiseeritud ja sellest on tehtud häbiasi

Brigitta Liivak on IT haridusega ettevõtja, endine modell, jumestuskunstnik ja Mrs Worldwide esitiitli võitnud Eesti naine. Ta on 26-aastane ja karjäärivahetusi teinud rohkem kui ühe korra. Esimene ja kõige raskem karjäärivahetus oli modellindusest IT peale. Oma elu elab ta mantra järgi – elamist ei tohi karta.