Milline õudne jultumus! Naine sai teada mehe kõrvalsuhtest samal hetkel, kui mees talle abieluettepaneku tegi

Naine sai aru, et mees soovib lihtsalt, et teda jäädvustataks mõnda järjekordset lollust tegemas, kuid mehel olid teised plaanid. Nimelt otsustas ta, et nüüd on ideaalne ajatus teha naisele abieluettepanek ja ühiste mälestuste nimel jääks see ka videosse. Tiffany pani video käima, kuid selle asemel, et mehe tegevusele keskenduda, haarasid ta tähelepanu telefoni järjepidevalt ilmuvad sõnumid tundmatult naiselt. Ka sõnumite sisu oli näha ning kulus vaid paar sekundit, et Tiffanyle jõuaks pärale - need sõnumid on mehe armukeselt, kes pole temalt pikka aega tähelepanu saanud.