Traagilise minevikuga lapsi kasvatav vanaema Jelena: uurisin lastelt, mida nad tundsid siia kolides. „Me tulime koju.“

Tänaõhtune Kanal 2 saade "Südamesoov“ oli külas Kiviõlis, kus vanaema Jelena kasvatab üksi kolme last, kellele ta on nii ema, isa kui vanaema eest. Keerulise saatuse traumad on laste noortele eludele pitseri vajutanud. Vanaema oskusliku hoole all liigutakse iga päev selle poole, et neist lastest kasvaks tublid täiskasvanud.