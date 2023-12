Ei tea, kuidas sõbrannale valusat tõde öelda või kas üldse öelda? Psühholoogi NIPP keeruliseks olukorraks

„Kui usaldus sõbrannade vahel olemas, siis tulebki otse välja öelda omavahel (silmast silma ja turvalises keskkonnas) ja minakeeles, et „ minule tundub, et …, aga see on minu arvamus…“. Igasugune keerutamine lõhub pigem usaldust. Inimesed vajavad usaldusväärsetelt lähedastel ausat, adekvaatset ning hinnanguvaba peegeldust.“