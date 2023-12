Tuletaks taas meelde lapsepõlve jõule? Vaata, millest on selle aasta jõulutrendid inspireeritud

Veinipunase ja mannavahu roosa mõõduvõtt

Tegelikult on moes kõik vikerkaarevärvid ja veel mitmed toonid, mida vikerkaarest ei leia, aga kõige enam näeb selle jõulu värvidena täidlase veini punast tooni ning erinevat roosat. Ei teagi, kas viimast on mõjutanud ka Barbi filmi vaimustus, aga lisaks nukulikule roosale on moes ka virsikutoon, vanaroosa, kergelt lavendi- või kullakarva roosad. Julgemad võivad veinipunast ja roosat ka kombineerida, aga pigem võiks valida neist ühe välja ja sättida selle kõrvale teisi harmoneeruvaid värve. Ses mõttes on lihtne, et moes on nii traditsiooniline punase ja rohelise kombinatsioon, kärts kullasära kui mahe pastelsus.

Seenemets

Jõulutrendide loojad oleksid justkui juba ammu teadnud, et sel sügisel tuleb Eestis erakordselt hea seenesaak. Igatahes olid trendid enne meie seenerallit paigas ja jõuluinspiratsiooni edetabelite tipus troonivad nii matsakad puravikud kui pilkupüüdvad punased ja rohelised kärbseseened. Seened võivad olla keraamilised või puidust, heegeldatud või sametisest tekstiilist, klaasist või plastikust. Lisaks seentele on moes ka kõik muu, mis on inspireeritud loodusest – käbid, sammal, lumised oksad.Troopiline eksootikaJõuludekoratsioonide hulgas näeb sel aastal palju eksootilisi lilli ja linde. Eksootikat võib pikkida ka meie traditsioonilisele jõulukuusele või pärgadesse, võibolla toobki see külma ja pimedasse aega sooja ja helget valgust. Trendidele kohaselt kipuvad nii lilled kui linnud olema kas roosad või punased, aga leidub ka palju teisi värvitoone. Eksootikaga saab kokku pikkida praegust trendimaterjali – pehmet ja luksuslikku sametit, aga miks mitte ka kulda, kuid moekas kuld on praegu pigem pastelsem või roosa alatooniga, mitte päris klassikaline.

Paberist lõigatud jõulud

Materjalidest on jätkuvalt moes kõik naturaalne, muuhulgas puit ja klaas, aga taas ka paber. Käsitööd hinnatakse ja sotsiaalmeedias näitavad osavate näppudega meistrid, kuidas paberist valmivad imelised jõulukaunistused nii kuusele kui akendele. Paberist ehteid tasub kindlasti meisterdada koos lastega, moes on nii lumehelbekesed kui printsessilossid. Ehteid saab ise ka heegeldada, kududa, savist vormida või metsast tuua ja pisut tuunida. Käsitöö ja isikupärased valikud on au sees.1990. aastate pühadPea alati leitakse mõni trend üles ka ajaloost. Sel aastal näeb palju kaheksa- ja üheksakümnendate detaile ja värve, muuhulgas neooni, punase-valgetriibulisi kaunistusi, punase, rohelise ja valge kombinatsioonis kudumeid, pehmeid piparkoogimehikesi, karumõmme ja lumememmi. Iseenesest on see põnev trendivalik, sest ei kipu kokku sobima üldise suundumusega naturaalsusele ja mahedatele toonidele, aga kindlasti paljud rõõmustavad, et saavad taas meelde tuletada lapsepõlve jõule.