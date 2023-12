Lugeja paneb pahaks välimusele keskendumist: suhte õnnestumise eelduseks pole olümpiavormis keha

„Mind panevad muigama nii mehed kui naised, kelle elu kinnisideeks ja ainsaks kooselu ja õnne definitsiooniks on väljanägemine. Te pole siis veel ju päris elu väljakutsteni jõudnudki, kui vaid kaaslase välimus ja selle pandavus teiste poolt on mõõdikuks.

Kõik jäävad vanaks, ka need trennihundid, kõik puutuvad kokku ükskord ka suurema õudusega kui kaalunumbri tõus, ka need modellimõõtu tibinad. Mingit tähtsust ei oma kui su elu armastusel on 30 aasta pärast ülekilod, kuid ta toob sulle virisemata öösel tableti ja keedab teed, kui sina 39 kraadiga haige oled. Suhte õnnestumise eelduseks pole olümpiavormis keha, vaid absoluutselt teised väärtused.