Numeroloogi prognoos 2024. aastaks: tulemas on karma aasta – kõike saadakse oma seniste tegude järgi

Nüüd tuuakse päevavalgele asju, mida keegi ei soovi tunnistada või on teadlikult maha vaikinud. Tuleb hakata karmile tõele näkku vaatama. Päike loob ja annab elujõu ning 8 rajab kosmilist õiglust enda ümber. Seega luuakse range käega meie eluolu ümber. Kes ei tööta, see ei söö! Just sääraselt kõlab 8 eneseväljenduse hääl! Kõik, mis loodi pettusega ja valega, saab nüüd ilmsiks tulema ja oma mõõdu kätte. Igal oinal on oma mihklipäev! Nii meil kõigil.