Väldi hilisemat kahetsust! Küsimused, mida enne suhtele pühendumist oma kaaslaselt küsida

Kas sa tahad lapsi?

Lapsed ei ole kõigi jaoks. Kui sina tahad lapsi ja inimene, kellega kohtamas käid, ei taha, siis jõuad mingil hetkel oma suhte ummikusse.

Milline on sinu vaade abielule?

Abielu on vähenemas, vabaabielu suhetest on saanud paljude aastatuhandete norm. Mõned arvavad, et jah-sõna protsess on tülikas, samas kui teised usuvad, et see on romantiline. Enne pühendumist mõelge välja, kus piiril teie suhe seisab.

Kui tihti soovid kolida?

Mõnele meeldib kodulinnas viibimise mugavus, teised eelistavad ringi rändamist. Lõpuks peab üks teist tegema kompromissi, kui otsustate kokku kolida.

Kas oled oma vanematega lähedased?

See, kuidas keegi oma vanemaid kohtleb, on vastus ka sellele, kuidas hakatakse ka sinuga kohtlema. See on fakt.

Kuidas korraldad oma rahaasju?

Number üks asi, mille pärast enamik paare tülitseb, on raha. Enne millegi tõsisema kallale asumist veendu, et sinu partneril oleks rahaasjad korras.

Kas sulle meeldib reisida?

Kui soovid veeta oma vaba aega maailmas ringi tiirutades, samas kui sinu partner eelistaks kodus olemist, tuleb teil kindlasti suhteprobleeme.

Kas teie eludes on suhte jaoks ruumi?

Kas teate neid inimesi, kes näivad suutvat žongleerida kõigega, mida elul on peale suhte? Me räägime jõusaalist, sõprade ja perega kohtumisest, tööst, hobidest jne. Sageli on nad unustanud jätta piisavalt ruumi, et see eriline inimene sisse lasta. Kui sul on temaga kohtingut keeruline planeerida, pead endalt küsima, kas nad on suhtesse täielikult investeerinud.

Allikas: Daily Choices