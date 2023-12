KUULA | Sekslelud – kellele ja milleks?

Kuigi siiani on levinud arvamus, et lelude kasutamine on midagi, mida peaks varjama ja tegema salaja, siis tegelikult loob Kirki sõnul iseendaga mängimine eelduse meeldivateks seksuaalseteks kogemusteks partneritega.

Just iseendaga mängimine, olgu see siis mänguasjaga või ilma, aitab sul iseennast ja oma keha tundma õppida. Üks suuremaid probleeme, mis ühiskonnas seksuaalsusega seoses tekib, ongi see, et inimesed ei tunne enda keha piisavalt hästi. Nad ei tea, mis ja kuidas neile meeldib, mis tähendab, et teise inimesega suhtesse astudes peavad mõlemad osapooled hakkama mängima äraarvamismängu. Kui sa aga õpid oma keha iseseisvalt tundma, muutud sa enesekindlamaks ning oskad juhendada ka oma partnerit.