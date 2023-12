KUULA | Seksuaaltervise ABC podcast: hirmudest, stereotüüpidest, naudingutest ja orgasmidest

Intiimsus ei pruugi alati olla seksuaalsusega seotud – ka sügavad vestlused, elamused ja mitteseksuaalsed puudutused kuuluvad intiimsuse alla. Tihti peitubki inimeste seksuaalsete soovide taga hoopis igatsus intiimsuse järele. Samuti ei saa ihale omistada ühest tähendust – iha võib väljenduda ka soovis kogeda midagi, mis ei lõppe orgasmiga.

Tihti antakse seksuaalsusega seotud teemadele ebavajalikke hinnanguid ja usutakse pimesi erinevaid müüte. Hinnangud ja müüdid tekitavad aga inimestes kahtlusi oma naudingute piisavuse osas või vale olukorratõlgendust. Näiteks usutakse, et mehe ejakulatsioon tähendab alati orgasmi saamist või et märgumine on ühene ja selge märk naise erutusest.

Eriti levinud on viimasel ajal ka orgasmidele hinnangute andmine – kas on aga vaja öelda, et üks viis orgasmi kogeda on parem kui teine? Ei ole olemas õiget orgasmi või õiget moodi seksimist – mida konservatiivsemad vaated meil seksuaalsusele on, seda vähem on meil ruumi avastada ja naudingute maailma kogeda. Õnneks on ühiskond liikumas üha avatuma ja turvalisema seksuaalkogemuste jagamise normaalsuse poole ning julgetakse rohkem avada ka seksuaalseid hirme ja ebaõnnestunud kogemusi.

Samuti on seksuaalsuse puhul ühiskonnas palju kategoriseerimist ja stereotüüpe – inimestel on tihti hoiakud, et vanemas eas ei ole enam normaalne seksida ning naudingud on ainult noorte ja ilusate pärusmaa. Tegelikult on seksuaalsel mitmekesisusel meile kõigile palju õpetada ja oluline on selles vallas oma maailmavaadet avardada. Oma seksuaalkogemuste kvaliteedi tõstmiseks tuleb partneriga oma soove ja olukordi kommunikeerida. Vastasel juhul kiputakse situatsioone oma peas üle hindama ning neid seeläbi ebaoluliselt palju võimendama – seeläbi kujunevad hirmud, mis hakkavad mõjutama suhte edasist kulgu ja kvaliteeti.