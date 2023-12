Uuring: iga teine eestimaalane arvab, et kingitud hobuse suhu sobib vaadata

SEB uuris, kuidas kingituste edasi kinkimisse suhtuvad Eestis, Lätis ja Leedus elavad inimesed ning selgus, et pooled (50%) Eestis ning ligikaudu kolmandik Lätis (35%) ja Leedus (32%) elavatest inimestest leiavad, et jätkusuutlikkusele mõeldes on kingituse edasi kinkimine mõistlik valik.

„Kõigile on tuttav Eesti vanasõna, et kingitud hobuse suhu ei vaadata. Aga mida teha kingitusega, mis ei leia kasutust, ei sobi, või on kodus juba sarnane asi olemas? Kuidas suhtuda kingituse edasi kinkimisse, kui see kellelegi teisele rohkem rõõmu toob?“ mõtiskles SEB jätkusuutliku panganduse juht Evelin Allas. Suurbritannias on uuritud, et igal aastal visatakse minema ligikaudu 42 miljoni naela väärtuses soovimatuid kingitusi, millest enamus jõuab prügimäele ning soovimatutele jõulukinkidele kulutatakse ligi 700 miljonit naela. Allas tõdes, et neid numbreid vaadates on kingituse edasi kinkimine igati mõistlik ja mis veelgi olulisem – keskkonnasõbralik otsus.

Kingituse edasi kinkimine on jätkusuutlik valik

Jõulukingituste edasi kinkimisse suhtusid uuringu andmetel mõnevõrra positiivsemalt nooremad vastajad – üle poole 18-49-aastastest (53% 18-29-aastastest, 56% 30-39-aastastest ja 54% 40-49-aastastest). Vanemate, 60-74-aastaste seast leidsid 42% vastanutest, et kui kingitus teeb kellelegi teisele rohkem rõõmu, siis on selle edasi kinkimine jätkusuutlik valik. „Uuringu tulemustest on näha, et kuigi vanem põlvkond hoiab traditsioone, on siiski ka nende hulgas märkimisväärselt palju neid, kes leiavad, et seda võiks keskkonnale mõeldes kaaluda,“ tundis Allas heameelt.

14% uuringus osalenud Eestis elavatest inimestest nentisid, et kingituse edasi kinkimine võib tekitada pahameelt selles, kes kingi algselt kinkis. 16% vastajatest arvas aga, et kellegi teise kingituse saamine ei pruugi meeldida kingisaajale. 19% uuringus osalenutest ei osanud öelda, kas kingituse edasi kinkimine on hea või halb.

Kingituste edasi kinkimine ei ole siiski liialt populaarne