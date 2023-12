Muusik Ott Lepland tunnistab: muidugi on isiklikus elus olnud raskeid peatükke

„Muidugi on isiklikus elus olnud raskeid peatükke,“ tunnistab muusik. „Aga need kadalipud jätan enda teada. Võib-olla tekib kunagi vanemas eas soov neist rääkida ja on rohkem julgust ning avatust need kirja panna. Aga elulooraamatuid on ju nii palju juba! Kas üldse on vaja kellelgi teada, kuidas kellegi elu on läinud – igaühel on ju enda elu elada.“