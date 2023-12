Liina Randpere: muidugi igatsen ma juhtida suuri teleprojekte, aga pean otsustama, mida oma 24 tunniga teen

„Muidugi igatsen ma juhtida suuri teleprojekte, aga pean otsustama, mida oma 24 tunniga teen,“ ütleb Liina. Naine on rassinud pöörases rütmis, varahommikul raadios, salvestus teles, mitu treeningut spordisaalis ja otsa veel saate ettevalmistus. „Ma ei tõmba ennast kunagi üle. Armastan nautida. Mulle see kõik hullult meeldib, hoian tegemised tasakaalus ja nii see toimib. Elaksin sellist elu ka siis, kui oleksin rikas ja ei saaks selle eest sentigi.“