Eksport näitab langustrendi ja koondamiste laine tõusutrendi - mis on esimesed sammud peale koondamisteate saamist?

Kindlasti ei vaja kõik koondatud karjääripööret, aga sellele tasub siiski mõelda. Kui senine töövaldkond on ennast ammendanud kas maailma jaoks tervikuna või on endal selles vallas kõik tehtud ja väsimus tekkinud, siis on põhjust vaadata ringi ja mõelda, millised võiksid olla alternatiivid. Kindlasti tasub karjäärimuutusi arutada ka mõne professionaaliga, kes oskab küsida õigeid küsimusi ja suunata tööotsija rajale, kuhu ta võibolla muidu kunagi ei satuks. Karjääripööre tähendab küll alati oma mugavustsoonist väljatulekut, aga vähe on neid inimesi, kes oleks hiljem otsust kahetsenud – pigem vastupidi – mida julgem kannapööre, seda rahulolevamad, uhkemad ja enesekindlamad inimesed hiljem on. Ka karjääripööret plaanides ei tohi kandideerida igale poole. Töökuulutusi tuleb lugeda mõttega - kas sa tegelikult ka tahad üht või teist tööd teha ja kas selleks on ka eeldusi (isegi kui oskusi veel napib). Alati ei pea kandideerimiseks isegi töökuulutust ootama – kui tunned, et tahad mõnd konkreetset ametit või unistad tööst mõnes kindlas firmas, siis pöördu nende personaliosakonna poole ja paku ennast välja. Selline pealehakkamine jääb silma ja kui sobiv koht peaks vabanema, siis on CV juba laual valmis. Loomulikult peab õppima toime tulema ka äraütlevate vastustega ja neid ei tohi võtta kunagi liiga isiklikult – tihti pole eitava vastuse põhjused sugugi kinni kandidaadis.