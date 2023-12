FOTO | „Tundub, et padjad on kaasas!“ Modell Katie Price üllatas taas suurenenud rinnapartiiga: ma ei ole lõpetanud!

Briti endine glamuurimodell ja seltskonnastaar Katie Price on alati oma iluoperatsioonidest avameelselt rääkinud. Juba kümme aastat tagasi tunnistas toona 30ndates eluaastates Katie, et rohked operatsioonid on tema välimust pöördumatult kahjustanud.

Mõni päev tagasi poseeris naine oma Instagrami lehel, rohelises satiinist pidžaamas, mis vaevu eest kinni mahtus.

Foto pani kaasa rääkima ka naise jälgijad: „Oh ei, Katie! Ülaosa on teie suurte rindade jaoks liiga kitsas,“ kirjutas üks jälgijatest. „Tundub, et oma padjad on ka kaasas,“ pilkas teine. Siiski leidus ka neid, kes kiitsid Katie välimust ning sõnasid, et ta näeb ilus ja kuum välja.

„Ma pole veel lõpetanud!“, kinnitas modell mõni aeg tagasi antud intervjuus väljaandele Living With Lucy. Viimasega viitas naine sellele, et kuigi tal on selja taga 17 iluoperatsiooni ei ole tal plaanis lõpetada. „Ma võib-olla muutun väiksemaks, võib-olla suurendan veel rindu, aga ma pole veel lõpetanud. Probleem on selles, et ma paranen väga hästi, ka mu rinnanibud on ilusad.“

Näiteks hiljuti ei saanud Katie minna Chessington World of Adventuresi lõbustuspargis olevale atraktsioonile, sest karusselli turvarihmad ei ulatunud üle tema rinna.

allikas: The Sun